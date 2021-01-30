إيران: الإصابات بكورونا تصل إلى أكثر من مليون و411 ألفا والوفيات 57 ألفا و889

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري، بلوغ عدد الإصابات بفیروس کورونا المستجد في البلاد، ملیون و411 ألفا و731 شخصا حتى ظهر اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتوفین جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 57 ألفا و889 شخصا.

وأضافت لاري، في تصریحها الصحفي الیوم: "تم تسجیل 6 آلاف و317 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، إلی ملیون و411 ألفا و731 شخصا؛ من بينهم 3964 شخصا في وضع حرج"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضحت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و202 ألف و893 شخصا حتى الآن، ولکن للأسف توفي 82 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 57 ألفا و889 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 9 ملايين و230 ألفا و376 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.