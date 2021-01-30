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باكستان: 2179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 10:14 ص

أعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و623 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 2179 جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 543 ألفا و214 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و889 ألفا و741 اختبارا للكشف عن الفيروس، و41 ألفا و435 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 498 ألفا و152 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2111 مريضا في حالة حرجة.


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