صلاح عبدالله مهاجمًا حكم مباراة مصر والمغرب: «كان متحاملًا على المنتخب»

أشاد الفنان صلاح عبدالله، بفوز الفراعنة على المغرب بهدفين لهدف في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأحد، أن المنتخب لعب برجولة طوال المباراة، مضيفاً أن الفراعنة يستحقون التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال الفنان صلاح عبدالله، إن الشعب المصري عظيم، خالي تمام من اللئم أو الخبث، ويستحقون الفراعنة، متابعًا: «محمد صلاح كان عالمي اليوم أمام أسود الأطلسي، وكان نجم اللقاء مع نجوم الفريق».

وأشاد بالروح القتالية العالية لحارس الفراعنة محمد ابوجبل، مصيفًا: «مصرفرحانة بعد الأداء الرجولي اليوم».

وشن صلاح عبدالله هجوماً لاذعا على حكم المباراة، قائلًا: «كان متحاملًا علينا طوال اللقاء».

وقد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.