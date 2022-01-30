الناتو: لا خطط لدينا لنشر قوات قتالية في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أنه لا توجد خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا على خلفية التوتر القائم مع الجانب الروسي.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد: "لا خطط لدينا لنشر قوات قتالية من الناتو في أوكرانيا لأنها ليست عضوة بالحلف، ونقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية والسيبرانية، ولكنها ليست ضمن الناتو".

ولفت إلى أن الهجوم على أحد الحلفاء سيجلب ردا جماعيا ينطبق على حلفاء الناتو وليس على الشركاء القريبين، مثل أوكرانيا، مضيفا أن الناتو يركز حاليا على دعم أوكرانيا وتعزيز دفاعتها، ونرسل رسالة قوية إلى روسيا أنها ستدفع ثمنا باهظا وسنفرض عقوبات موسعة إذا استخدمت القوة ضد أوكرانيا.

يذكر أن موسكو كانت قد نشرت عشرات الآلاف من القوات على حدود أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة؛ وتصر على الحصول على ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.