كشف جمال الغندور المحلل التحكيمي عن وجود أخطاء مؤثرة في مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مواجهة المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وانتصرت بوركينا فاسو بهدفٍ وحيد وأطاحت بمنتخب تونس وتأهلت لنصف نهائي الأمم الإفريقية، وستنتظر في المربع الذهبي الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

وقال جمال الغندور خلال تحليله للأداء التحكيمي عبر قناة "بي إن سبورت": "توجد حالات في المباراة يوجد عليها أكثر من علامة استفهام، وأول حالة هي لقطة هدف المباراة، الكرة لمست يد دانجو واتارا مهاجم بوركينا فاسو والقانون هنا ينص على إلغائه وكان لا بد من مراجعة الفار".

وأضاف: "القانون يقول في هذه الحالة المهاجم عندما تصطدم الكرة بيده بدون تعمد ويحرز منها الهدف يتم إلغاءه ويعاقب بركلة حرة لصالح الفريق الآخر، إذا لمست الكرة يده بدون تعمد وذهبت لزميل وسجل الكرة تٌحتسب هدفا".

وواصل: "هذه الحالة علامة الاستفهام بالنسبة لي، وكان يجب أن يتم مراجعة هذا الهدف من تقنية الفار بكل الطرق، هناك لمسة يد من مهاجم بوركينا فاسو أثناء مراوغته مدافعي تونس".

وتابع موضحًا مدى أحقية تونس في الحصول على ركلة جزاء بسبب تدخل مدافع بوركينا فاسو على قدم وهبي الخزري: "لاعب بوركينا فاسو استخدم قدمه بكل قوة وتهور ودخل بين قدمى لاعب تونس، حدث اصطدام داخل منطقة الجزاء".

وأردف: "حكم الفار قام بواجبه لكن حكم المباراة هو صاحب القرار في النهاية، وركلة جزاء مستحقة لم تحتسب لصالح منتخب تونس".

واختتم: "لا أعرف ما هي حكاية الوقت مع المنتخب التونسي، الحكم احتسب 4 دقائق بدل ضائع، نرى الحكم يطلق صافرته في الدقيقة 3 و38 ثانية، دون اكتماله، كان هناك أخطاء مؤثرة على نتيجة مباراة".