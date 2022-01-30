مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة الإفريقية والمحلية، إذ تقام اليوم مواجهتين ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير المقبل، وتأتي على رأسهم مباراة مصر والمغرب.

ويلتقي المنتخب مع نظيره "أسود الأطلس"، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الخامسة مساءا، بمدينة ياوندي الكاميرونية، على أن تكون المباراة الاخرى في الدور ذاته بين السنغال وغينيا الاستوائية والمقرر لها في التاسعة مساءا.

وعلى الصعيد المحلي تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، لحساب المجموعة الثانية.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الإفريقية:

مصر × المغرب 5:00م beIN Sports HD 1 Max

السنغال × غينيا الإستوائية 9:00م beIN Sports HD 1 Max

كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية:

الأهلي × البنك الأهلي 2:00م ONTime Sports HD 1

المصري × إيسترن كومباني 2:00م ONTime Sports HD 2

بيراميدز × مصر المقاصة 2:00م ONTime Sports HD 3