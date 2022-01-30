لاعب المغرب: نبحث عن الفوز ولكننا نواجه تاريخ الفراعنة في كأس الأمم

صرح عز الدين أوناهي، لاعب المنتخب المغربي، ونادي أنجيه الفرنسي، بصعوبة مباراة أسود الأطلس القادمة أمام منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون تاريخ الفراعنة في المباراة المقبلة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة الخامسة مساءا، بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

قال أوناهي قبل الجلسة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي: "المباراة ستكون أمام خصم صعب، بخبرة كبيرة، وبثقة تعززها الألقاب السبعة التي حققها في المسابقة".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، سنقوم بشيء جيد، نحن نبحث عن الفوز، ونريد أن نجعل الشعب المغربي فخورًا".

وواصل: "نحن سنواجه خصما قويا للغاية، ونعلم أن المنتخب المصري عنيّد، لديهم لاعبين رائعين للغاية، ولكن نحن سنقدم كل ما لدينا، سندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز".

واختتم: "نحن نستعد بشكل قوي، وسندخل المباراة من أجل التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، وأنا أطالب المغاربة بمواصلة مساندتنا، ولن نخيب أملهم إن شاء الله".

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، في الدور نصف النهائي من البطولة، بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والمضيف والذي تخطى جامبيا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويتفوق المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ، قبل مباراة اليوم، إذ نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.