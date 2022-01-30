مسؤول عراقي: معتقلو تنظيم داعش يشكلون تهديدا حقيقيا

حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، من أن معتقلي تنظيم داعش الإرهابي يشكلون تهديدا حقيقيا.

وقال الأعرجي، خلال لقاء عقده مع قائد بعثة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، في العراق مايكل انكر، إن "الطريق الأسلم هو تسلم الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".

وأفاد البيان أن اللقاء استعرض عمل بعثة حلف الناتو في العراق لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية إلى جانب بحث ملف "مخيم الهول" الحدودي مع سوريا.