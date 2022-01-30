 مسؤول عراقي: معتقلو تنظيم داعش يشكلون تهديدا حقيقيا - بوابة الشروق
الأحد 30 يناير 2022 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مسؤول عراقي: معتقلو تنظيم داعش يشكلون تهديدا حقيقيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 10:27 م

حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، من أن معتقلي تنظيم داعش الإرهابي يشكلون تهديدا حقيقيا.

وقال الأعرجي، خلال لقاء عقده مع قائد بعثة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، في العراق مايكل انكر، إن "الطريق الأسلم هو تسلم الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".

وأفاد البيان أن اللقاء استعرض عمل بعثة حلف الناتو في العراق لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية إلى جانب بحث ملف "مخيم الهول" الحدودي مع سوريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك