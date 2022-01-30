مبادئ السيناريو في ثاني أيام «السينما بين يديك» بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ المنفذة تحت شعار "هوية مصر" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، عقدت ثاني محاضرات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وعقدت محاضرة عن "مبادئ السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والذى استهل حديثه بشرح مفهوم السيناريو باعتباره أولى خطوات صناعة الفيلم لسرد الفكرة وتجسيدها على الورق قبل تحويله للصورة، مضيفًا: "كما أنه حكى بالصور لقصة ما في أذهان المؤلف، كما يجب أن يتميز السيناريست بعين ناقده لمؤلفاته وذهن يقظ مليء بالأفكار والمعلومات، وقارئ جيد وكثير الدراسة والاطلاع لكل ما يستجد من أحداث وقضايا تهم الرأي العام وتجذب الجمهور.

وانتهت المحاضره بقراءة لفن السينما من خلال الفيلم الأجنبي Bridge of spies والذي تم إنتاجه باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٥، وحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، كما أنه ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية والإثارة التي تناولت وقائع الجاسوسية بقالب درامي.