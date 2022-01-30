جلسة مباحثات كويتية - جزائرية على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

‏بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة صباح اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.