 جلسة مباحثات «كويتية- تونسية» على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جلسة مباحثات «كويتية- تونسية» على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 7:49 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 7:49 ص

بحث الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم /الأحد/ مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية بين تونس والكويت؛ وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت حاليا.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي، ومجالات التعاون المتعددة؛ بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

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