السفير الأوكراني في برلين: لم نقدم طلبا لألمانيا بعد بشأن الحصول على مقاتلات

أشار السفير الأوكراني في العاصمة الألمانية برلين أوليكسي ماكييف، إلى مدى أهمية حصول بلاده على طائرات مقاتلة لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.



وفي تصريحات لمحطة "دويتشه فيله" الألمانية، قال ماكييف اليوم الاثنين: "لم نقدم طلبا لألمانيا بعد بخصوص المقاتلات" لكنه لفت إلى أنها مهمة لأن هناك حاجة إليها لإسقاط الصواريخ الروسية.



وأضاف مكييف أن "روسيا تطلق الكثير من الصواريخ على مدن وبنية تحتية أوكرانية" وقال إن الطائرات المقاتلة هي جزء من الجهود الأوكرانية الرامية إلى الدفاع عن المجال الجوي.



وتطالب أوكرانيا بالحصول على طائرات مقاتلة؛ ولم تستبعد الولايات المتحدة توريد هذه المقاتلات من حيث المبدأ.



وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قال قبل أيام قليلة في البرلمان خلال نقاش حول شحنات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا:" أوضحت في وقت مبكر للغاية بأن الأمر لن يتعلق بطائرات مقاتلة، وهأنا أفعل هذا هنا أيضا".



وأوضح شولتس أنه والرئيس الأمريكي جو بايدن قالا تعليقا على النقاش الذي ثار بعد وقت قصير من اندلاع حرب أوكرانيا، حول إنشاء مناطق حظر طيران في البلاد:" لن نفعل هذا. ولم يتغير شيء في هذا الموقف ولن يتغير شيء".



وواصل السفير الأوكراني حديثه قائلا:" كل يوم نتناقش ونتجادل فيه داخليا أو نتفاوض فيه مع شركاء حول قواعد الاشتباك، يموت فيه جنود ومدنيون أوكرانيون" وأردف أنه لهذا السبب فإن من المهم جدا إجراء النقاش سريعا وتوفير الإمداد بالأسلحة والذخيرة بأسرع ما يمكن.



وفيما يتعلق بأنظمة الأسلحة الأخرى، أعرب ماكييف عن رضاه وقال إن أولوياته كسفير تمثلت منذ البداية في الحصول على مركبات مدرعة ودبابات قتالية وأنظمة دفاع جوي ووحدات مدفعية " ونحن نمضي قدما بشكل جيد للغاية في جميع الأولويات الأربع".