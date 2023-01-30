تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية قريبا

قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية قريبا فور الانتهاء من المراجعة، حيث تمت عمليات تصحيح جميع المواد الدراسية، وجار حصر النتائج تمهيدا لإعلانها خلال الأسبوع الجارى بعد اعتمادها من محافظ القليوبية.

وشددت وكيل التعليم، على مديرى المدارس بإعلان النتائج دون أي تبرعات أو رسوم أو ما شابه ذلك، مع التنبيه بإعلان النتائج في مكان ظاهر في المدرسة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وناقشت الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تابعت الانتهاء من استلام الكتب من المخازن و توزيعها علي المدارس.

ووجهت بتدقيق أعداد المدارس المخطط توزيع التغذية المدرسية عليها ،تحديث الأعداد المقيدة بالمدارس المستفيدة بالوجبات، وتحديث مواقع المدارس داخل نطاق كل إدارة تعليمية، والتأكيد على استلام الوجبات بكل مدرسة، طبقا للحضور الفعلي دون أى قيد أو شرط، على أن تقع مسئولية ذلك على (مدير المدرسة، لجنة التغذية بالمدرسة، مديري عموم الإدارات التعليمية).

ولفتت إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية بشأن عدم تخزين وجبات التغذية المدرسية بالمدارس، وعدم استلام المدارس للوجبات بأذون مكتوبة بتواريخ سابقة ليوم التسليم بالمخالفة للتعليمات.