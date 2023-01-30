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أبرز المعلومات عن المستشار أحمد فهمي المتحدث الجديد باسم رئاسة الجمهورية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:03 م

تسلم المستشار أحمد فهمي، رسميا منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلفا للسفير بسام راضي الذي شغل سفيرا لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.

وننشر عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن المتحدث الرسمي الجديد:

- شغل منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية

- تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية.

- كان عضواً في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ۲۰۲۲.

- عمل في قنصلية مصر العامة في لندن وسفارة مصر في أبيدجان.

- كان مستشاراً في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

- كان عضواً في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والعربية والأفريقية.

- شارك في عضوية وفد مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي لعدة دورات.

- كما شارك في العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري.

- حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999 بدرجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.

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