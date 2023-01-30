بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون ضمن إطار أوبك بلس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، التعاون المشترك في إطار منظمة «أوبك+»، لضمان استقرار سوق النفط العالمية.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الاثنين، قال الكرملين إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، بحثا خلال الاتصال زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.



ويتوجه الوزير سامح شكري، مساء اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ثنائية، تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان، إن شكري، من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، مع كل من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.



وسيناقش الوزير مع المسئولين الروس، مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.



وأشار متحدث الخارجية، إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.