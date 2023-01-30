أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سلبية عينة فحوصات أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الزمالك.

وكان ثنائي الزمالك بالجبهة اليسرى قد خضعوا لكشف منشطات بعد اتهام لهم من قبل رئيس النادي بتناولهم بعض الأدوية المخدرة.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك:"نحن لم نتستر على أحد، العينات من برشلونة جاءت سلبية، الخطة كانت معمولة إن الزمالك يتوقف واللاعبين يتوقفوا والنتيجة جاءت سلبية من برشلونة".

وعن استبعاد فتوح مباراة فيوتشر:" أسامة نبيه خاف عليه، فتوح قعد يعيط من الفرح قولتله يابني إحنا واثقين فيك، والعينة بتاعته طلعت سلبيه الحمدلله".

وكان أسامة نبيه قد قاد الزمالك للفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري