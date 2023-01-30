محافظ جنوب سيناء ومستشار الرئيس ينسقان للمؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اليوم الإثنين، للإعداد والتنسيق لعقد المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية والعلاجية، والمزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ في أوائل سبتمبر المقبل.

وجرى الاتفاق على أن يتولى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيسًا المؤتمر.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري عقد ثلاث مؤتمرات تحضيرية تنسيقية على الأقل قبل انطلاق المؤتمر، للإعداد الجيد لهذا الحدث الهام وخروجه بالشكل اللائق المتميز، معربًا عن أمله أن يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر العديد من الوزارات منها وزارات الصحة، السياحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية، والشركات الأجنبية التي لها خبرات في هذا المجال، والمستثمرين ورجال الأعمال، والجهات الدولية والمحلية ذات الصلة في هذا الشأن.