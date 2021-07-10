وزيرة الثقافة: هناك مشاركة عربية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب

أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن إتاحة المشاركة الكبيرة للناشرين، والتيسير على صغار الناشرين ودور النشر ذات الإمكانيات البسيطة من جميع الدول المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، ساهم في الإقبال الكبير من المواطنين والناشرين ودور النشر الصغيرة.

وقالت وزيرة الثقافة - في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم /الأحد/ - إن هذه الخطوة أتت بنتيجة إيجابية كبيرة وساهمت في مشاركة الكثير من دور النشر الصغيرة في دورة معرض القاهرة للكتاب.

وأضافت أنه تم تقديم نسبة تخفيض على رسوم المشاركة وإيجار الأجنحة بالمعرض مراعاة للحالة الاقتصادية، مبينة في الوقت ذاته أن هذا الأمر شجع دور النشر الصغيرة على المشاركة في المعرض.

وأشارت إلى أن النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ذات طابع عربي وتوجد مشاركة عربية كبيرة، لافتة إلى أن هناك جناحين مهمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأول للملكة العربية السعودية والثاني خاص بالإمارات.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن الدول تقدم قبل المعرض بعامين أو أكثر لتكون ضيف شرف، ويتم اختيارها وفقا لما يمكن أن تقدمه للمعرض .