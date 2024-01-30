الصين: إنهاء الصراع في غزة سريعا يخفف التوتر بالبحر الأحمر

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قالت الصين، الثلاثاء، إنّ الإنهاء السريع للحرب الإسرائيلية على غزة سيخفف التوتر في البحر الأحمر، في ظل هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، بأن بلاده لا تأمل رؤية توترات في البحر الأحمر.

وأضاف: «ندعو إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية»، وفق وكالة الأناضول.

وذكر أن الإنهاء السريع للصراع في غزة سيساعد في تخفيف التوتر بالبحر الأحمر.

وربطت الصين مرارا الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر بالحرب الإسرائيلية على غزة.

كما امتنعت في أوائل يناير الجاري، عن التصويت لمصلحة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.