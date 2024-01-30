توني ماهر يشرك الجمهور صورة من كواليس مسلسل فراولة مع نيللي كريم

شارك الفنان توني ماهر جمهوره عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورة من كواليس تصوير مسلسل «فراولة» مع الفنانة نيللي كريم، ليكشف عن إنضمامه لأبطال العمل.

وعلق توني ماهر على صورته مع نيللي كريم من داخل كواليس تصوير المسلسل: «مسلسل فراولة رمضان 2024، النجمة نيللي كريم، إخراج محمد علي، تأليف محمد سليمان عبد المالك».

مسلسل «فراولة» من بطولة نيللي كريم، ومصطفى خاطر، وأحمد فهيم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وحجاج عبدالعظيم، وعلا رشدي، ولبنى ونس، ودنيا سامي، ومحمد عبدالعظيم، وتوني ماهر، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.