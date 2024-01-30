طرح البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2

كشفت منصة «نتفليكس» عن البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، المقرر عرضه خلال أسابيع على المنصة، كما كشف البرومو عن انضمام الفنان ظافر العابدين لصناع المسلسل.

ويضم المسلسل في بطولته كلا من هند صبري، وظافر العابدين، وسوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، وآيسل رمزي، وطارق الإبياري، وعمر شريف، وياسمينا العبد، وهو من إخراج هاجي الباجوري.

ويعد المسلسل استكمالا لأحداث مسلسل «عايزة أتجوز»، والذي عرض بالموسم الرمضاني 2010، وخلال هذا الجزء تجد «علا» نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، و تقابل حينها صدفة يمكن أن تغير حياتها للأبد.