البحرية البريطانية تحذر من خطر القرصنة على السفن التجارية في المحيط الهندي

أصدرت البحرية البريطانية تحذيرا للسفن التجارية في المحيط الهندي من نشاط القراصنة، وهي علامة على التهديد المتزايد للصناعة البحرية التي تتعرض لهجمات صاروخية بالقرب من اليمن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جهة الاتصال بين البحرية البريطانية والشحن التجاري، قولها في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا،إنه من المحتمل أن مجموعتين مما يطلق عليها مجموعات عمل القراصنة تعمل في المحيط الهندي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الهندية أنها قامت بتحرير طاقمي سفينتى صيد من أيدي قراصنة صوماليين بعد 36 ساعة من تعرضهما للهجوم.

وكانت السفينتان تبحران في بحر العرب وترفعان العلم الإيراني، بحسب ما قالته البحرية الهندية اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن الصومال تقع في القرن الأفريقي، قبالة اليمن. وتزايدت المخاطر في المنطقة بصورة كبيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.