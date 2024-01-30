 نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: جماعة الإخوان ألغت مشروع الضبعة في 2013 - بوابة الشروق
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نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: جماعة الإخوان ألغت مشروع الضبعة في 2013

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:20 ص

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، عن إلغاء جماعة الإخوان مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة عام 2013، بناء على تقرير من 3 متخصصين يفيد بأن الموقع لا يصلح لإقامة محطة نووية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إلى موافقة الرئاسة ومجلس النواب آنذاك على إلغاء المشروع بناء على التقرير المذكور، موضحا أن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى وقف المشروع لاستيراد الغاز من الجزائر.

وأضاف أن التقرير زعم أن موقع الضبعة لا يصلح لإقامة محطة نووية؛ بسبب وجود صخور جيرية وترسبات، موضحا أن هذه المزاعم تم دحضها بصب الجانب الروسي خرسانة أساس الجزيرة النووية، والتي تحمل آلاف الأطنان، ما يؤكد صلاحية الموقع لإقامة محطات نووية.

ونوه إلى قدرة محطة الضبعة على استيعاب إنشاء ما بين 8 إلى 12 مفاعل نووي، -وليس 4 فقط- موضحا أن الموقع يتمتع بأفضل الخصائص الجيولوجية والسطحية والجوية على مستوى العالم، ما يجعله مؤهلا لإقامة مزيد من المحطات النووية.

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