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أكبر مصفاة نفط في نيجيريا تستورد النفط الخام من أمريكا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:30 ص

تستعد مصفاة نفط دانجوت النيجيرية أكبر مصفاة في أفريقيا، لاستقبال النفط الخام من الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة، في إشارة إلى تزايد القدرة التنافسية للخام الأمريكي في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين القول إن شركة تجارة السلع العالمية ترافيجورا جروب باعت مليوني برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأمريكية إلى مصفاة دنجوت التي ستتسلمها في نهاية فبرايرؤ المقبل، مضيفين أن هذه أول مرة تستخدم فيها المصفاة نفط غير نيجيري.

يذكر أن زيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، أدى إلى دخوله للأسواق العالمية وحتى السوق الآسيوية. في الوقت نفسه تعتمد نيجيريا على صادرات النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل.

يذكر أن المصفاة التي تبلغ طاقتها التشغيلية 650 ألف برميل يوميا، مملوكة للملياردير أليكو دانجوت، أغنى شخص في أفريقيا. وبدأت المصفاة الجديدة العمل في وقت سابق من الشهر الحالي. وتستهدف المصفاة تكرير 350 ألف برميل يوميا، قبل أن تصل إلى العمل بطاقتها القصوى.

وتحصل المصفاة على النفط الخام المحلي من خلال عقد توريد مع الذراع التجارية لشركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة. ووصلت أول شحنة من الخام إلى المصفاة في الشهر الماضي، وكانت من خام أجبامي التي باعتها الذراع التجارية لشركة النفط الأنجلو هولندية شل العاملة في نيجيريا.

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