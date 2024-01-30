«لعنة بلاد العاج» تصيب حامل لقب ووصيف أمم أفريقيا

تواصلت المفاجآت في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، بتوالي خروج الكبار واستمرار مغامرة منتخبات مغمورة لم تكن في الحسبان.

فجر منتخب كوت ديفوار مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه منتخب السنغال حامل لقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الماضية بركلات الجزاء الترجيحية من الدور ثمن النهائي، ليستمر مسلسل سقوط الكبار في نسخة مجنونة من الكان.

الأمر لم يقف عند توديع السنغال، حامل لقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الماضية، للبطولة من الدور ثمن النهائي، لكنه وصل إلى مفاجأة كبرى بتوديع المنتخب المصري، وصيف كأس أمم أفريقيا في نسختها الماضية، للبطولة من دور الـ16، لينضم أسود التيرانجا للفراعنة في قائمة صادمة.

مفاجأة آخرى شهدتها بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار بخروج منتخب الكاميرون أحد كبار القارة الأفريقية والحاصل على المركز الثالث في البطولة الماضية، على يد منتخب نيجيريا في دور الـ16، ليظل العنوان الرئيسي للكان «بطولة سقوط الكبار.. وانتفاضة الحرافيش».

وكانت بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 قد شهدت حصول منتخب بوركينا فاسو على المركز الرابع، فهل يودع المنتخب البوركيني أمم أفريقيا في كوت ديفوار ويلحق بثلاثي المقدمة في النسخة الماضية، لتتوالى المفاجآت في بلاد الأفيال؟

ويلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره مالي في الدور ثمن النهائي في مهمة شاقة وخارج التوقعات، ويأمل منتخب بوركينا فاسو في تخطي عقبة مالي من أجل تفادي مصير السنغال ومصر والكاميرون في بلاد العاج.