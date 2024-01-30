وزيرة التخطيط: الوادي الجديد تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يرافقهم عددا من قيادات الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقدت الوزيرة، مشروع المنزل البيئي صديق البيئة، والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة، بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشادت السعيد، بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، مشيرةً إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة، والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، ومبادرة الحرير بطريق "الخارجة - أسيوط"، وسيتم تفقد وافتتاح مشروع قرى "بشائر الخير"، والذي يتضمن إقامة 3 قرى جديدة شمال مدينة الخارجة بدعم من البنوك الوطنية.