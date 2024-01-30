ولي العهد السعودي وأمير الكويت بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال بيان رسمي صدر مساء اليوم الثلاثاء، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد عقدا جلسة مباحثات رسمية "تم خلالها استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

ونيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز قلد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشيخ مشعل الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.

وغادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الرياض بعد ان استعرض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في قصر عرقه "العلاقات الوثيقة بين البلدين".

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي.



كان أمير الكويت وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده في ديسمبر الماضي، التقي خلالها مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كان السفير الكويتي لدى السعودية، الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، قد قال في تصريح صحافي، صباح اليوم الثلاثاء، إن زيارة أمير الكويت للرياض "في أول زيارة خارجية بعد تسلّمه مقاليد الحكم، تجسد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن"، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وتمنى أن "تكلل الزيارة بالنجاح، لما فيه خير وصالح البلدين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم".

وقفزت التجارة البينية بين السعودية والكويت خلال 2022 إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشرة أعوام، لتبلغ 8ر10 مليار ريال، مقابل 5ر9 مليار ريال خلال 2021، بزيادة 14 في المئة(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وقال المحلل السياسي داهم القحطاني، لوكالة (د. ب. أ)، إن "هذه الزيارة تعتبر الأهم في عهد أي أمير لأنها الأولى منذ توليه الحكم ولهذا تم اختيار السعودية كرسالة من الكويت لتأكيد الأهمية الكبيرة التي تنظر لها الكويت في كل عهد للملكة العربية السعودية بصفتها الشقيقة الكبرى لكافة دول مجلس التعاون الخليجي ، وبصفتها الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "يتوقع أن تشهد هذه الزيارة استقبالا خاصا للشيخ مشعل الأحمد على اعتبار انها زيارة دولة ، وعلى اعتبار أن الشيخ مشعل أراد التأكيد من خلال اختيار السعودية كوجهة أولى على طبيعة السياسة الخارجية الكويتية التي تسعى دوما لعلاقة وثيقة واستراتيجية مع السعودية".