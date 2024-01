فيديو - بكاء لاعبي السنغال بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023

ودع منتخب السنغال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

وخسر المنتخب السنغالي أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا.

ودخل لاعبو منتخب السنغال في حالة من الحزن والبكاء شديد بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عقب الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار.

يُذكر أن منتخب السنغال توج بلقبه الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 2021، بعد فوزه على نظيره المصري بالمباراة النهائية بركلات الترجيح.

The reigning champions #TotalEnergiesAFCON2023 story has come to an end. 🇸🇳 pic.twitter.com/OSuDjsgwoX