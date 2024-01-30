 رئيس جهاز حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار مبالغ فيه والمعدلات أعلى من الطبيعي - بوابة الشروق
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رئيس جهاز حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار مبالغ فيه والمعدلات أعلى من الطبيعي

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:29 م

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التواجد في الأسواق وتعزيز الرقابة عليها من المهام الرئيسية للجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على محورين رئيسيين؛ الشكاوى، والرقابة على الأسواق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الجهاز استقبل 192 ألف شكوى خلال عام 2023، مؤكدًا أن معدل الأداء في التعامل معها جيد وممتاز.

وأشار إلى أن «الشكاوى تعلقت بالسلع المعمرة وخدمات المحمول والتجارة الإلكترونية»، مضيفًا: «عندما توليت المسئولية منذ شهرين وجدت أن النظام في الجهاز جيد، ومعدلات الإنجاز في هذا المحور معقولة، ونبغي المزيد».

وتطرق بالحديث إلى المحور الثاني والأهم وهو الرقابة على الأسواق، منوهًا أن السوق المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة «حالة من عدم الانضباط».

واستطرد: «العالم كله على صفيح ساخن تلك الأيام، وهناك اضطراب في الأسعار والأسواق العالمية، لكن الارتفاع مبالغ فيه والمعدلات أعلى من الطبيعي، خاصة أن نسبة التضخم موجودة ما بعد جائحة كورونا».

وأكد حرص الجهاز على التواجد في الشارع، من أجل وضع حلول لمشكلة الأسعار، مشيرًا إلى أن الأمر يترك انطباعًا جيدًا لدى التجار بأن الدولة موجودة في الأسواق.


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