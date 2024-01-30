أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بانتشال امرأة مسنة فلسطينية على قيد الحياة بعد قضائها أكثر من شهرين تحت أنقاض منزلها الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء بأن تم انتشال الحاجة نايفة بربخ (80 عاما) بعد شهرين من وجودها تحت الركام، حيث اعتقد أهلها أنها استشهدت، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أفادت في وقت سابق اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26 ألفا و751 شهيدا، و65 ألفا و636 مصابا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء

وأوضحت الوزارة في بيان أنه في "اليوم الـ 116 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".