روسيا: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وتولا.

وأوضح بيان للدفاع الروسية صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت خلال الليلة الماضية محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

وأضاف البيان: "دمرنا 21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و5 أخرى فوق مقاطعة بيلجورود و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوجا و تولا".

ومن ناحيته، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوزاييف إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من منطقة "بيلبيك" دون حدوث أضرار في البنية التحتية.

وقال رازفوزاييف - في قناته على تليجرام - "لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي، بحسب المعلومات الأولية، طائرة بدون طيار فوق المنطقة المائية في منطقة بيلبيك"، مشيرا إلى وضع جميع هيئات الخدمة المدنية في حالة تأهب.

ولفت إلى أن خدمة الإنقاذ في سيفاستوبول لم تسجل في الوقت الحالي أي أضرار لحقت بالبنية التحتية.