رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يدعو إلى مزيد من اليقظة حول عدم اليقين إزاء السياسة الأمريكية

دعا رئيس كوريا الجنوبية المؤقت تشوي سانج - موك، اليوم الخميس، إلى اليقظة والحفاظ على حسن مراقبة السوق، وسط تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات النقدية والاقتصادية الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأدلى تشوي، بهذه التصريحات خلال اجتماع حول الاقتصاد الكلي يهدف إلى تقييم السياسات الجديدة للحكومة الأمريكية ونتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة أمس الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي)، حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد 3 تخفيضات متتالية لها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وشارك في الاجتماع، محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانج - يونج، ورئيس لجنة الخدمات المالية، كيم بيونج - هوان، ورئيس خدمة الرقابة المالية لي بوك - هيون.

وأوضح أن حالة عدم اليقين الخارجي تظل مرتفعة بشأن سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة وتدابير السياسة الخارجية.

وأكد أنه يتعين على كل وكالة أن تظل يقظة، وأن تحافظ على نظام مراقبة مشترك على مدار الساعة للأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة نقاشية للمستثمرين الشهر القادم لشرح الأساسيات الاقتصادية المتينة لكوريا الجنوبية بشكل نشط، كما يتم عقد اجتماعات مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية للحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي بشكل مستقر.