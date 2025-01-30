حماس: تسليم المحتجزين الإسرائيليين من أمام منزل السنوار رسالة للعالم أن شعبنا باق في أرضه

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «الاحتشاد الكبير لجماهير الشعب الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خانيونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته قوات الاحتلال في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل، مفادها أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «تثبت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية مجددًا قدرتها العالية على التحكُّم في المشهد عبر عمليات تسليم منظمة، أبهرت العالم، وبعد أن مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة».

وأشارت إلى أن «ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل التي تمت أمام بيت القائد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)».

وواصلت: «إن تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من مختلف مناطق القطاع، في جباليا الصمود، وفي خانيونس ومن أمام بيت القائد الشهيد المشتبك يحيى السنوار، رسالة للعالم بأن شعبنا باقٍ على أرضه، وسيواصل المقاومة، ومُصَمِّم على التحرير والعودة».

وذكرت أن «المناطق التي دمرها الاحتلال وأعدم الحياة فيها، تشهد اليوم أحد مشاهد الانتصار لشعب فلسطين ومقاومته في تحقيق وإنجاز عمليات التبادل».

واختتمت بيانها بالقول: «نترقّب اليوم تحرير الدفعة الجديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الفاشي، بعد أن أُرغم العدو الصهيوني على الإفراج عنهم في إطار صفقة (طوفان الأقصى)، ونجدد عهدنا لهم ولشعبنا المرابط على مواصلة السير معًا على طريق الحرية والاستقلال».

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الخميس، المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس في خان يونس، وذلك ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل.

وأجريت مراسم التسليم وسط انتشار عسكري مكثف لعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وفي وقت سابق، استقبلت فرق الصليب الأحمر التي وصلت غزة، المجندة لإسرائيلية آجام بيرجر من جباليا، على أن يطلق مقابلها نحو 30 أسيراً فلسطينياً.

وأكد الجيش الإسرائيلي تسلمه برجر، مضيفا أنها توجهت للقاء والديها.

وأعلنت كتائب القسام مساء الأربعاء، أنها ستفرج اليوم عن 3 أسرى، مقابل 110 أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.