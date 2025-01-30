عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام بودو جليمت بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه بودو جليمت النرويجي، في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، اليوربا ليج.

وشهد تشكيل نادي نيس تواجد محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني، ومدافع الأهلي السابق، بعد غيباه عن المباريات الأخيرة للفريق في الدوري.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل للفريق الفرنسي، حيث يحتل المركز الخامس والثلاثين وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من مبارياته السبع الماضية، فيما يحتل بودو جليمت المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ووفقًا للنظام الجديد من بطولة اليوروبا ليج يتأهل 24 ناديًا للدور المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى لدور الـ16 مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع لـ24 بنظام خروج المغلوب ليتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ16.

ويدخل نيس مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ماكسيم دوبي.

خط الدفاع: أنتوين ميندي، يائيل ناندجو، مويس بومبيتو، محمد عبد المنعم وعلي العابدي.

خط الوسط: بدر الدين بوعناني، إيسياجا كامارا وسفيان ديوب.

الهجوم: فارس بوسنينة ويوسوفا موكوكو.