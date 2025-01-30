جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيرة لجمع المعلومات أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «سلاح الجو اعترض مسيرة جمع معلومات لحزب الله، تم إطلاقها نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة».

يأتي ذلك، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب البلاد، الأربعاء.

وأصيب أيضا 24 شخصا في النبطية، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، في غارات جوية الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، أنه قصف مركبات تابعة لحزب الله كانت تنقل أسلحة على مشارف النبطية.