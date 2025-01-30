مخاوف من مقتل عدد كبير من الأشخاص في حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية في واشنطن

ذكرت تقارير، أن السلطات تخشى مقتل عدد كبير من الأشخاص؛ إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية أمريكان إيرلاينز تقل 64 شخصا بمروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي فوق واشنطن، ما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة.

وذكرت السلطات، أن طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار ريجان الوطني في واشنطن.

وقالت السلطات، إن الطائرة اصطدمت بالمروحية العسكرية لدى اقترابها من مدرج المطار نحو الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).

وذكرت تقارير، أن المروحية كانت تقل ثلاثة أشخاص.

وقالت عمدة واشنطن موريل باوزر، إن كل واشنطن في حالة حداد من أجل العائلات التي تعاني من الفقد الليلة.

لكن لا باوزر ولا المسئولون البارزون الآخرون، مثل وزير النقل الجديد شون دافي، الذين تحدثوا صباح اليوم الخميس، قدموا أي معلومات عن عدد القتلى.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسئولين في مجال إنفاذ القانون، إنه تم انتشال 19 جثة حتى الآن من النهر.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت عددا من الجثث.

وكان نحو 300 من رجال الطوارئ، من بينهم فرق الغوص، يبحثون في نهر بوتوماك شديد البرودة، في ظل ظروف مظلمة وعاصفة.

ووصف رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن العاصمة، جون دونيلي، عملية الإنقاذ بأنها معقدة للغاية.

وقال دونيلي: "يتم البحث في كل سنتيمتر مربع هناك لترى ما إذا كان يمكن العثور على أي شخص. والنهر بقعة سوداء كبيرة".

وتظهر الصور من مكان الحادث حطام الطائرتين في النهر.

ووصف الرئيس دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حادث الاصطدام بأنه وضع سيئ يبدو أنه كان ينبغي منع حدوثه.