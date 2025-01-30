الغربية: تأجيل صيانة وترميم مدرسة كفرديما بكفر الزيات استجابة لأولياء الأمور

وجه أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، الشكر لوزير التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لاستجابتهما لطلبات الأهالي وأولياء الأمور بالقرية بإرجاء الصيانة والترميم التي كانت مقررة لمبنى مدرسة الشهيد الشاذلي الابتدائية بكفر ديما إلى فترة الإجازة الصيفية مراعاة للتلاميذ بالمدرسة وأطفال الحضانات، لعدم وجود بديل مناسب لاستيعابهم داخل القرية، وخطورة نقلهم خارج القرية.



ووجهت المهندسة سحر نويشي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، بسرعة فحص طلبات الأهالي وأولياء الأمور التي تقدموا بها إلى المحافظة والإدارة التعليمية بكفرالزيات، وتم على الفور صدور قرار بالموافقة على إرجاء أعمال الصيانة والترميم بالمدرسة إلى فترة الإجازة الصيفية.

وأكد عصام عمارة، من أهالي القرية، أننا على مدار أكثر من 15 يوما ظللنا نبحث مع أهالي القرية عن مكان آخر لاستيعاب طلاب الصفوف الأولى بالمدرسة والحضانات وتعذر تنفيذ لك لعدم وجود مكان مناسب، خاصة مع هدم مبنى المرحلة الإعدادية وإزالته والبدء في إنشاء مبنى جديد يضم 14 فصلا، موضحا أن نقل الطلاب كان سيتسبب في خطورة عليهم ونقلنا ذلك لهيئة الأبنية التعليمية بالغربية للتدخل.

وأضاف ياسر الأشموني، من الأهالي، أن الأمر كان سيصبح خطيرا في حالة نقل الطلاب إلى مدرسة في قرية إدشاي المجاورة وتعريض الطلاب والتلاميذ لخطورة السفر والتنقل إلى قرية مجاورة، ونشكر هيئة الأبنية التعليمية على استجابتهم وإرجاء الترميم والصيانة لمبنى المدرسة إلى فترة الإجازة الصيفية واستمرار العمل بالمبنى الحالي للمرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وطالب الأهالي بضرورة بحث إمكانية إزالة مبنى مدرسة الشهيد الشاذلي الابتدائية بكفرديما خلال الفترة المقبلة وبناء مبنى جديد مجاور للمبنى الذي يتم إنشاؤه حاليا للمرحلة الإعدادية.

من ناحية أخرى قامت أجهزة الإدارة التعليمية بكفرالزيات تحت إشراف فتوح مرعي تنفيذا لتوجيهات ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بندب لجنة برئاسة محمد السقا وكيل الإدارة التعليمية بكفرالزيات، وضمت مايسة نوفل مدير إدارة التخطيط، والمهندس مبروك حسن رئيس قطاع الأبنية التعليمية بكفرالزيات، وياسمين هاشم وكيل مدرسة الشهيد الشاذلى الابتدائية، وعبدالهادي تهامي مدير المرحلة الإعدادية، وياسر أبوشادي وكيل مدرسة، محمد عبدالحميد عمارة الابتدائية بكفرديما لتنفيذ ذلك على الطبيعة.

وتم عمل محضر انضمامي بإرجاء ترميم المبنى ووضع حواجز وفواصل بين مبنى المدرسة والمنطقة التي تشهد أعمال إنشائية بمبنى الإعدادي الجديد وعمل ممر آمن ومنفذ لخروج الطلاب لسلامتهم وتأمينهم بعيدا عن أي أعمال إنشائية.