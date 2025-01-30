رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشاركان في الملتقى الاقتصادي المصري العراقي

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، الملتقى الاقتصادي المصري العراقي، الذي أُقيم في بغداد اليوم الخميس، بمشاركة غرفتي التجارة العراقية والمصرية، وحضور أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين، وخُصص لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، مساء الخميس، أكد مدبولي، وجود إرادة سياسية وشعبية مصرية للتعاون والشراكة مع العراق، ليكون قلعة صناعية وزراعية واقتصادية وخدمية مزدهرة.

وأشار إلى الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً، والتي تحتّم الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والمصري، نحو المزيد من الرقي والتنمية.

من جانبه، لفت السوداني، إلى عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين العراق ومصر، والصلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أساساً متيناً للشراكة الثنائية والفرص المتبادلة، خاصة أمام القطاع الخاص للعمل في الميادين الاقتصادية كافة، سواء في العراق أو في مصر.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية، بكل أبعادها، المصرفية والإدارية والضريبية والاستثمارية، قد فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية، والشراكات البارزة مع القطاع الخاص العراقي.

وأكد سعي الحكومة إلى أن تمتد نشاطات القطاع الخاص العراقي نحو المزيد من الفرص ومجالات العمل في الساحة المصرية أيضاً.