كييف تعلن إسقاط 37 من أصل 81 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 81 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 81 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خادعة، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا، وسومي، وكييف، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وجيتومير، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وخيرسون وأوديسا.

وأضاف أن 39 طائرة مسيرة خادعة اختفت من على شاشات الرادار، ولم تتسبب على ما يبدو في وقوع أي أضرار على الأرض.

وقال إن الهجوم تسبب في وقوع أضرار بالمؤسسات الصناعية والمنازل الخاصة والمباني السكنية، فضلا عن المركبات في مناطق تشيرنيجوف وسومي وأوديسا وبولتافا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.