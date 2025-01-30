أمير قطر يتحدث عن لقائه الأول مع أحمد الشرع: اتسم بروح إيجابية

توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالشكر إلى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية».

أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية. pic.twitter.com/AQ7CEhAbpJ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 30, 2025

والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في قصر الشعب في العاصمة دمشق.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، في بداية اللقاء، هنأ الأمير الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية.

وجدد موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة؛ لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري.

وشدد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري؛ لتوطيد الاستقرار والمضي قدماً في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكد أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها، وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم.