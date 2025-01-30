وزير الخارجية العراقي: حريصون على إنجاح القمة العربية في بغداد

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الـ(34)، المقرر عقدها في بغداد.

في مستهل اللقاء، نقل السفير حسام زكي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الوزير، الذي بدوره رحّب بالوفد، معرباً عن شكره لهذه الزيارة، مؤكدا حرص العراق على إنجاح القمة بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية للعراق كبلد ينعم بالأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية، حيث استعرض وزير الخارجية العراقي الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتوفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية.

كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع جامعة الدول العربية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة بأجندة القمة، ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية.

وأوضح فؤاد حسين أن العراق يعمل على إعداد جدول أعمال شامل يتناول أبرز القضايا العربية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أشاد السفير حسام زكي بالتحضيرات العراقية الجارية لاستضافة القمة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية للعراق في تنظيم هذا الحدث الهام، ومعرباً عن ثقته بأن القمة ستكون منصة فاعلة لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية.