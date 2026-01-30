السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني

زار محمد الأسعد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، مخيم برج الشمالي في جنوب لبنان لتفقد أوضاع الفلسطنيين هناك.

وأكد الأسعد، أن زيارة المخيم تأتي في إطار المتابعة التي يقوم بها بناء على توجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس للاطلاع على أوضاع الفلسطنيين والتحديات التي تواجههم وكيفية علاجها ضمن الإمكانات المتوافرة.

وأشار إلى التواصل الدائم مع كل الجهات سواء في لبنان عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووكالة الأونروا والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية لتخفيف المعاناة وإطلاق المبادرات التي تعالج هموم الفلسطينيين وتحدياتهم.

وجدد الأسعد التأكيد على أن وكالة الأونروا هي الشاهد الأساسي على نكبة الشعب الفلسطينى وحقه في العودة، وأن الهدف الأساس يبقى الحفاظ عليها وحثها على تحسين خدماتها، مشيراً إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي الاستمرار بتمويل الوكالة لتقوم بواجباتها ومسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة التي تجمع أبناء المخيم مع أشقائهم في الجوار اللبناني وتعزيز جسور التواصل.

كما اطلع الأسعد على آخر دراسة أعدتها الجامعة الأمريكية فى لبنان، والتي أكدت أن مخيم البرج الشمالي هو من أفقر المخيمات في لبنان وهو بحاجة من الجميع للوقوف إلى جانبه لتخفيف المعاناة الاقتصادية والصحية والاجتماعية.. إضافة إلى أن أطفال المخيم يفتقرون لعدم وجود مساحات آمنة لهم مثل ملعب كرة قدم وحديقة عامة لكي يفرغ الأطفال طاقاتهم الإبداعية.