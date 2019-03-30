الرئيس اليمني يصل إلى تونس للمشاركة في القمة العربية الـ30

وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، إلى العاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة الثلاثين للجامعة العربية.

ويرأس هادي وفد بلاده للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق غداً بالعاصمة تونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس هادي لدى وصوله مطار العوينة الرئاسي.

ويتصدر جدول أعمال القمة العربية، العديد من الملفات، على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة في سورية والأوضاع في اليمن ودعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان، إلى جانب "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب.