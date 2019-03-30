رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يعتزم عرض تشكيلة حكومته الأسبوع المقبل

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، اليوم السبت، عزمه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع القادم.

وقال اشتية ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "عرض التشكيلة الوزارية للحكومة سيتم الأسبوع المقبل عقب عودة الرئيس عباس من اجتماعات القمة العربية في تونس".

وأضاف اشتية أنه "تلقى ردودا من معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول قراراتها بخصوص المشاركة في حكومته، وأن الحوار سيبقى حتى اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخر".

وتعهد اشتية بأن حكومته "ستكون حكومة الكل الفلسطيني وستعمل على تعزيز صمود المواطنين والتصدّي للحربين السياسيّة والماليّة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الإسرائيليّة ضد الشعب الفلسطيني".

وكان عباس كلف اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في العاشر من الشهر الجاري وذلك خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي قدمت استقالتها بعد استمرارها منذ منتصف عام 2014.