بدء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا

بدأ مواطنو سلوفاكيا، السبت، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بين المحامية زوزانا كابوتوفا، والمستقل السياسي ماروس سيفكوفيتش مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اللذين حصلا على معظم الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 16 مارس الجاري.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش، وتغلق عند الساعة التاسعة مساء بنفس التوقيت، ويؤدي الرئيس الجديد للبلاد اليمين في 15 يونيو.

ويحق لأكثر من أربعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات.

وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم السبت، إن هذه الانتخابات الرئاسية تعقد للمرة الخامسة منذ استقلال البلاد عام 1999.