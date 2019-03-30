نجاة النائب الأول للرئيس الأفغاني من هجوم طالبان على موكبه

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نجا النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دستم من هجوم شنته حركة (طالبان) استهدف موكبه "عدة مرات".

وقال كانيشكا تركستاني، مساعد مقرب من المسئول - حسبما ذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية اليوم السبت - إن عناصر طالبان استهدفت الموكب وهو في الطريق عائدا من محافظة بلخ إلى محافظة جوزجان بشمال البلاد.

وأفادت مصادر بأن الحادث أسفر عن مقتل حارس شخصي لدستم، فيما أُصيب اثنان آخران.

وأوضحت الشبكة الأفغانية أن دستم توعد - خلال تواجده بين حشد بمحافظة /بلخ/ - بأنه "سيقضي" على طالبان شمالي البلاد خلال ستة أشهر في حال أتيحت له الفرصة.

وأشارت الشبكة إلى أن حركة طالبان أعلنت - في بيان - مسئوليتها عن ارتكاب الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل أربعة من عناصرها وإصابة ستة آخرين بجروح.