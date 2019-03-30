أمير الكويت يصل إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية غدا

وصل اليوم السبت إلى تونس الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الذي يترأّس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية والتي تعقد غدا الأحد بتونس.

كما وصل إلى تونس الرئيس العراقي برهم صالح ، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والفريق أول ركن محمد أحمد بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع ، والذين يترأسون وفود بلادهم للمشاركة في فعاليات القمة.

وكانت القمة العربية بدأت أعمالها التحضيرية في 26 مارس الجاري حيث انعقدت اجتماعات المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ووزراء الخارجية العرب والذين رفعوا مشاريع القرارات للقادة العرب في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة لإقرارها.