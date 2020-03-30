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بث الزوجان الجنوب إفريقيان فعاليات ماراثون أقاماه في شرفة شقتهما بدبي لتشجيع الناس حول العالم على الاستمرار بالرياضة وعدم الاستسلام لكورونا.

وبحسب "فرانس 24" جرى "كولن" ذا الـ40 عاما وزوجته هيلدا 42.2 كيلو متر مقسمة على 2100 لفة في بلكونتهما التي طولها 20 مترًا وذلك منذ فجر السبت الماضي.

وأظهرت الساعة أن الزوجين الشريكين أنهيا الماراثون الطويل في 5 ساعات و9 دقائق و39 ثانية، وهنأ كولن زوجته عبر تويتر على أول ماراثون تخوضه متبعا التغريدة بوسم ماراثون البلكونات.

وأضاف كولن: "أشكركم جميعا لأنكم صحبتمونا خلال رحلتنا وأتمنى مع خالص الحب لكل منكم أن يقوم بمثل تلك التجربة المجنونة".

ولعبت جينا ابنة الزوجين ذات الـ10 سنوات دور منظم السباق إذ معها لافتات البدء ووالدوران بينما تزود والديها طوال الماراثون بالماء والطعام وكذلك الموسيقى المحفزة، ويقول كولن إنه يفكر بالخطوة القادمة أن يقيم ماراثون عالمي أون لاين بين أشخاص مختلفين عبر العالم.

وتابع: "الفكرة كيف نصرف ذهن الناس عن قلقهم من كورونا وأيضا يكون ذلك تواصلا بيننا لندعم بعضنا عبر العالم بتلك الظروف".

وتسبب كورونا بإلغاء الكثير من المحافل الرياضية حول العالم ولكن الكثير من الرياضيين بدءا من ووهان الصينية حرصوا على الحفاظ على لياقتهم حتى أثناء الحجر الصحي.

وفي مدينة تولوز الفرنسية خاض عداء الماراثونات ذي الـ32 عاما إيلايشا نيتشاموفيتس، ماراثون في بلكونته ذات الـ7 أمتار لمدة 6 ساعات و48 دقيقة.

ويذكر أن الإمارات بما فيها دبي شهدت 468 إصابة بكورونا بينهم حالتي وفاة ما جعلها تقوم بشبه حظر للتجوال ليلا من الخميس للأحد لإجراء تعقيم الأماكن العامة، بينما كست برج خليفة الشهير رسالة مطالبة للأهالي بالبقاء في منازلهم.