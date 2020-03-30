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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام عناصر من الأمن اللبناني بتقديم التحية للأطباء والممرضين، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي بالعاصمة بيروت.

وقال قائد القوات الأمنية: «تحية تقدير وإجلال لصمود الأطقم الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا، وتحية للطاقم التمريضي والمسعفين والممرضات».

كما أمر قائد قوات الأمن بتوجيه التحية أيضًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، قائلًا: «قلوبنا معكم».

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، حتى صباح الاثنين، 438 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات عشر حالات.