عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام عناصر من الأمن اللبناني بتقديم التحية للأطباء والممرضين، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي بالعاصمة بيروت.
وقال قائد القوات الأمنية: «تحية تقدير وإجلال لصمود الأطقم الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا، وتحية للطاقم التمريضي والمسعفين والممرضات».
كما أمر قائد قوات الأمن بتوجيه التحية أيضًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، قائلًا: «قلوبنا معكم».
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، حتى صباح الاثنين، 438 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات عشر حالات.