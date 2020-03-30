 بالفيديو.. قوات الأمن اللبناني تقدم التحية للأطباء والممرضين ومصابي كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 30 مارس 2020 12:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. قوات الأمن اللبناني تقدم التحية للأطباء والممرضين ومصابي كورونا

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 11:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 11:43 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام عناصر من الأمن اللبناني بتقديم التحية للأطباء والممرضين، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي بالعاصمة بيروت.

وقال قائد القوات الأمنية: «تحية تقدير وإجلال لصمود الأطقم الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا، وتحية للطاقم التمريضي والمسعفين والممرضات».

كما أمر قائد قوات الأمن بتوجيه التحية أيضًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، قائلًا: «قلوبنا معكم».

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، حتى صباح الاثنين، 438 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات عشر حالات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك