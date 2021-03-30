مسؤول: بولندا تتيح اللقاحات لجميع الفئات العمرية في مايو

أعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ترغب في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد- 19 بحلول نهاية أغسطس.

وقال ميشال دفورتشيك، كبير المسؤولين عن اللقاح في الحكومة في مؤتمر صحفي في وارسو إن بولندا ستلغي وضع مجموعات في الأولوية لتلقي اللقاحات اعتبارا من 12 أبريل وستفتح البرنامج لجميع الفئات العمرية اعتبارا من مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقررت بولندا عدم إعطاء الأولوية لأي مجموعات أخرى، لصالح نظام أبسط يتم فيه فتح التسجيل تدريجيا للشباب.

وذكر مورافيتسكي في المؤتمر أن الدولة تسعى إلى إعطاء 20 مليون جرعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وكان انخفاض توافر اللقاحات في الربع الأول من العام هو العقبة الرئيسية في الحملة. وقال رئيس الوزراء إنه كي تمضي بولندا قدما سيتعين عليها التركيز على توفير شحنات اللقاحات الأكبر المتوقع وصولها.

وقال ميشال دفورتشيك، كبير المسؤولين عن اللقاح في الحكومة، إن بولندا ستتلقى في أبريل وحده ما لا يقل عن 5 ملايين جرعة لقاح وقد يصل هذا العدد إلى 7 ملايين.

وبالتالي، سيتم زيادة عدد مواقع التطعيم لتشمل الصيدليات والشركات الكبيرة، وغيرها.

وأوضح لمورافيتسكي أن الهدف هو زيادة وتيرة التطعيم إلى 10 ملايين جرعة في الشهر بحيث يتم تطعيم جميع الراغبين البالغين بحلول نهاية أغسطس.

ذكر المسؤولون أنه سيتم أيضا تبسيط إجراءات إعداد المرضى لتلقي اللقاح، وكذلك إعطاء اللقاح نفسه.

وبحلول 24 أبريل، سيتمكن جميع الأشخاص الذين ولدوا في عام 1973 أو قبله من التسجيل لتلقي اللقاح، وقال دفورتشيك إن التسجيل لجميع الراغبين من البالغين سيكون متاحا على الأرجح في مايو.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الثلاثاء تسجيل 20 ألفا و870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس اليوم من الاسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت بواقع 461 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفا و392 حالة.